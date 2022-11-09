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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصريحات مندوب الأمم المتحدة خيبة أمل..

نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

صدى البلد

أعلن نادي قضاة مصر متابعته بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها زاعما ومدعيا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات فى محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

يؤكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات  تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وتدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أى تدخل من أى جهه داخلية أو خارجية .

كما أعرب نادي القضاة عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاه مصر  على أن القضاء المصرى يعي جيدا الفارق  بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير  وما يشكل جريمة مؤثمة  قانونا ، وتذخر أحكام القضاء المصري  في هذا الشأن  بالعديد من المباديء  التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار  صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة  للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط

ويطالب نادي قضاة مصر  كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية  وعدم الانسياق  للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله

نادي قضاة مصر المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان الأمم المتحدة المحاكم المصرية استقلال القضاء النيابة العامة

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نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

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