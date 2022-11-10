أبو العلا: نرفض الاستقواء بالخارج والتدخل في شئون مصر الداخلية

رفض الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا شكلا ومضمونا أي شكل من أشكال الاستقواء بالخارج.

وأعلن أبو العلا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد" موقفه الثابت الداعم للقيادة السياسية رافضا التدخل الفج في شئون مصر الداخلية .

وقال الدكتور محمد أبو العلا أننا نعلن التزامنا الكامل واحترامنا الأبدي لأحكام القضاء المصري الشامخ ونطالب القيادة السياسية بعدم الرضوخ لاي ابتزاز في قضية المدعو علاء عبد الفتاح والصادر ضده احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ونؤكد دوما دعمنا الكامل واللا متناهي لكل المؤسسات الوطنية المصرية من جيش وشرطة مدنية وقضاء شامخ.