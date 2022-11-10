بعد تسريب واقعة ميكالي والحضري.. سيد معوض: أمر خاطيء .. فيديو

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق و محلل قناة ETCأن تسريب أزمة البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وعصام الحضري مدرس حراس المنتخب الإعلام أمر خاطىء.



وقال معوض في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC : "أعتقد أن الأزمة لم تكن كبيرة وكان يمكن تداركها لكن خروجها للإعلام جعل الأزمة أكبر رغم انتهائها.



وأضاف: "ما حدث الآن سيجعل الآن أي حدث في المنتخب الأولمبي سواء من ميكالي أو الحضري سيتم تضخيمه بسبب الأزمة التي سربت للإعلام.

بداية الأزمة

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود أزمة بين روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وعصام الحضري بسبب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.

قال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لديه أزمة في مركز حراسة المرمى وميكالي مش مبسوط".

أضاف: "معلوماتي المؤكدة أن عصام الحضري غضبان جدًا بسبب عدم الاخذ برأيه حول عدد حراس مرمى منتخب مصر المسافرين مع المنتخب الأولمبي".

واختتم حديثه قائلًا: "ميكالي مش مبسوط وفي نفس الوقت فيه أزمة مع الحضري بخصوص مركز حراسة المرمى".