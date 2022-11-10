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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري: يجب عدم تحرك المصاب بكسر أو رفعه لأعلى والاستعانة بالمتخصصين.. فيديو

الدكتور أحمد البقري
الدكتور أحمد البقري

قدم الدكتور أحمد البقري، استشاري المفاصل الصناعية وإصابات الملاعب وجراحات مناظير المفاصل، نصائح هامة للتعامل مع الشخص المصاب بكسر في العظام، مشددا على ضرورة تجنب الإصابة من البداية واتخاذ عوامل التأمين حتى لو في المنزل. 

 

 

وقال الدكتور "أحمد البقري" خلال لقائه في برنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوعي العام مهم جدا، ويجب عدم تحرك المصاب أو رفعه لأعلى والاتصال بالاسعاف أو الاستعانة بالمتخصصين للتعامل مع الحالة المصابة، ثم وضع ثلج على مكان الكسر. 
 

 أوضح الدكتور أحمد البقري ، أن الثلج يقلل النزيف الموضعي ويسكن الألم، مشيرا إلى أن اي إصابة سواء كانت كسر أو تمزق في الاربطة أو كدمات ينتج عنها نزيف، والنزيف هو نفسه التورم لذلك ينصح بوضع الثلج بشكل مؤقت ثم إسعاف المريض المصاب.

الدكتور أحمد البقري استشاري المفاصل المفاصل الصناعية العظام حكاوي طبية

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