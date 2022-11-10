فبركة وتدليس.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة في الوراق| فيديو

محاولات بائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة تروج فيها منشورات كاذبة عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بترويج الفيديوهات لتظاهرات العديد من المواطنين، للكذب على المواطنين وتضليلهم بتلك الفيديوهات المفبركة والقديمة تعود لسنوات ماضية وليس اليوم كما يدعون.

وجماعة الإخوان الإرهابية نشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لتلك التظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في محافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة الوراق، بالمخالفة للحقيقة وذلك لتضليل المواطنين للإضرار بهم من خلف شاشات السوشيال ميديا.

وبالبحث خلف مروجي تلك الفيديوهات والصور أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها ثلاث سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب ولبث سمومها في آذانهم، واستغلال الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022.

وجماعة الإخوان الإرهابية عادت لممارساتها القديمة ذاتها المتعلقة بفبركة الأخبار ونشر صور وفيديوهات قديمة، محاولة زعزعة الأمن الداخلي في مصر، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.