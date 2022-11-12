عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بمستهل التعاملات  فى البنك الأهلي.

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 وفقا لآخرتحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم   24.34جنيه للشراء و  24.39جنيه للبيع مقارنة 24.25 جنيه للبيع الأحد الماضي بإرتفاع 14 قرش.

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  24.18جنيه للشراء و 24.83 جنيه للبيع مقارنة 24.12جنيه للبيع الأحد الماضي بارتفاع 61 قرش  .

 

سعر اليورو 


وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  27.63جنيه للشراء 28.50 جنيه للبيع مقابل و27.50جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة جنيه واحد.

سعر الاسترليني 

 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  24.58جنيه للشراء و 25.24جنيه للبيع مقارنة 24.36جنيه للبيع بزيادة 88 قرش الأحد الماضي  .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  2.22جنيه للشراء و2.29جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم  2.32جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم   3.25جنيه للشراء و3.33جنيه للبيع  .

 

أسعار صرف العملات الآسيوية
 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 16.60جنيه للشراء و 17.23جنيه للبيع  بارتفاع 71 قرش

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي أمس الجمعة عند 3.34جنيه للشراء و3.39جنيه للبيع.
 

العملات العملات الاجنبية سعر صرف الجنيه الإسترليني سعر الدولار اسعار العملات الاجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

تأكيد السيسي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ