أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بمستهل التعاملات فى البنك الأهلي.

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 وفقا لآخرتحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم 24.34جنيه للشراء و 24.39جنيه للبيع مقارنة 24.25 جنيه للبيع الأحد الماضي بإرتفاع 14 قرش.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 24.18جنيه للشراء و 24.83 جنيه للبيع مقارنة 24.12جنيه للبيع الأحد الماضي بارتفاع 61 قرش .

سعر اليورو



وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 27.63جنيه للشراء 28.50 جنيه للبيع مقابل و27.50جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة جنيه واحد.

سعر الاسترليني

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 24.58جنيه للشراء و 25.24جنيه للبيع مقارنة 24.36جنيه للبيع بزيادة 88 قرش الأحد الماضي .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 2.22جنيه للشراء و2.29جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم 2.32جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 3.25جنيه للشراء و3.33جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 16.60جنيه للشراء و 17.23جنيه للبيع بارتفاع 71 قرش

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي أمس الجمعة عند 3.34جنيه للشراء و3.39جنيه للبيع.

