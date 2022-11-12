صاحب لحن النشيد الوطني.. نجل كمال الطويل: بحيي العلم على مزيكا أبويا

علق زياد كمال الطويل، نجل الملحن الراحل كمال الطويل، عن عدم ظهوره كثيرا في وسائل الإعلام، قائلا: "أحب أظهر لما أكون عامل شىء يستحق أني أطلع أتكلم عنه، لكن مجرد الظهور الإعلامي للتواجد لا مش بعرف".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم”المذاع عبر فضائية "cbc": "ما زالت بقول أنا ما عملتش اللي أنا عاوز أعمله، الاهتمام باللي لحن الأغنية دلوقتي مبقاش موجود أوي، عكس ما كان بيحصل زمان، الناس بتبقى عارفة كل شخص اشتغل على الأغنية".

وتابع: "لو كان حد قابل كمال الطويل شخصيا، كان هيعرف سر تميز ألحانه، لأن شخصيته الحقيقية بتظهر في ألحانه، لو في لحن فيه شياكة، فده علشان هو راجل شيك جدا، بيعرف يختار الكلمة قبل ما يلحنها..و كنت بحيي العلم على مزيكا أبويا".