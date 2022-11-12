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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال لـ 15 شخصاً.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية ، خلال الأسبوع الماضي عن  ضبط  (16493)  مخالفاً في كافة مناطق المملكة ، منهم (9441) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4580) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2472) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (480) شخصاً، (63%) منهم يمنيين و(33%) إثيوبيين، و(4%) جنسيات أخرى، و تم ضبط (480) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الداخلية السعودية  (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54111) وافداً مخالفاً، منهم (49811) رجلاً، و(4300) امرأة.

وتمّت إحالة (43475) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2675) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9070) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة  تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة

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