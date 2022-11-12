الرياضة : أهمية المسرح التفاعلي في تنمية المهارات الفنية للشباب

شاركت وزارة الشباب والرياضة في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بجناح الأمم المتحدة، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، وتستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

تناولت الجلسة الحديث عن أهمية المسرح التفاعلي في تنمية المهارات الفنية للشباب والتعريف بأندية السكان والأنشطة التي تنفذ داخلها، والقضايا المتعلقة بتمكين الشباب وصحتهم النفسية والانجابية، ودور أندية السكان بمراكز الشباب ورفع الوعي بالقضايا السكانية، والتي بلغ عددها 401 نادي سكان داخل 24محافظة من محافظات الجمهورية.

حضر الجلسة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، السيدة/ فردريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، سعاد السيد مسئول برنامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، محمد علي حزين مدير فريق زاد للفنون، مارك صفوت. مدرب بفريق زاد وعضو بفريق نواة، ريموندا بولس عضو بفريق نواة المسرحي، أمل عبد الله متطوعة بالمسرح المجتمعي.