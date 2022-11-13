هيئة تنشيط السياحة: إقبال سياحي كبير على زيارة مصر هذا الشتاء

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مشاركة الجناح المصري في بورصة لندن السياحية كانت أكثر من ممتازة.



وأضاف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "عدد شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية المشاركة في بورصة لندن وصل عددهم 50 شركة وفندق"، لافتا: "رد فعلهم من المشاركة إيجابيا".

وأشار: "هناك طلب كبير في السوق الإنجليزي على مصر والمشاركة كانت مرضية ومبشرة، اللقاءات كانت مثمرة وهناك توقعات مبشرة ومؤشرات إيجابية لإقبال سياحي كبير خلال الموسمين الشتوي والصيفي المقبلين".

وأوضح: "هناك إقبالا سياحيا كبيرا لزيارة مصر هذا الشتاء، ولدينا طموح كبير أن تكون هناك زيادة أكبر من ذلك"، لافتا: "مصر تستحق أضعاف هذه الأعداد الموجودة في كافة المزارات السياحية في مصر".

واسترسل: “أسعار الفنادق مرتبطة بالعرض والطلب، حيث أحيانا تكون الأسعار مرتفعة وأحيانا تكون منخفضة، وحاليا نشهد طلب كبير ولهذا الأسعار في زيادة، ومع ذلك أسعار الفنادق المصرية في المتناول ومنافسة”.

وأكد: "الكل يعمل مع القطاع الخاص لزيادة أعداد السائحين وتنميتها بشكل أكبر"، مضيفا: "المتحف القومي للحضارة المصرية له شخصية متفردة ويعطي لمحة عن الحضارة المصرية ن عصر ما قبل التاريخ وحتى اليوم في نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بطريقة عرض حديثة وسهله".

