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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة تنشيط السياحة: إقبال سياحي كبير على زيارة مصر هذا الشتاء

السياحة
السياحة

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مشاركة الجناح المصري في بورصة لندن السياحية كانت أكثر من ممتازة.

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وزير السياحة: النهوض بصناعة القطاع لدوره في الاقتصاد القومي ورفع معدلات التوظيف

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السياحة: تحويل المقاصد المصرية إلى صديقة للبيئة لجذب المستثمرين وزيادة أعداد السائحين


وأضاف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "عدد شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية المشاركة في بورصة لندن وصل عددهم 50 شركة وفندق"، لافتا: "رد فعلهم من المشاركة إيجابيا".

وأشار: "هناك طلب كبير في السوق الإنجليزي على مصر والمشاركة كانت مرضية ومبشرة، اللقاءات كانت مثمرة وهناك توقعات مبشرة ومؤشرات إيجابية لإقبال سياحي كبير خلال الموسمين الشتوي والصيفي المقبلين".

 

وأوضح: "هناك إقبالا سياحيا كبيرا لزيارة مصر هذا الشتاء، ولدينا طموح كبير أن تكون هناك زيادة أكبر من ذلك"، لافتا: "مصر تستحق أضعاف هذه الأعداد الموجودة في كافة المزارات السياحية في مصر".

 

واسترسل: “أسعار الفنادق مرتبطة بالعرض والطلب، حيث أحيانا تكون الأسعار مرتفعة وأحيانا تكون منخفضة، وحاليا نشهد طلب كبير ولهذا الأسعار في زيادة، ومع ذلك أسعار الفنادق المصرية في المتناول ومنافسة”.

 

وأكد: "الكل يعمل مع القطاع الخاص لزيادة أعداد السائحين وتنميتها بشكل أكبر"، مضيفا: "المتحف القومي للحضارة المصرية له شخصية متفردة ويعطي لمحة عن الحضارة  المصرية ن عصر ما قبل التاريخ وحتى اليوم في نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بطريقة عرض حديثة وسهله".
 

السياحة عمرو القاضي لندن بورصة لندن بورصة لندن السياحية

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