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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أفادت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة امتداد شارع السلام ومخازن الرشيدي وزرزارة بمدينة الغردقة، وذلك اليوم الأحد لإجراء الصيانة للمحولات.

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ويتم الفصل من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

 

فصل الكهرباء متكرر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

توفير المواطنين احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع

وطالب مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

مواعيد فصل التيار الكهربى الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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