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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: لا يوجد عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً على توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر ١٠.٥ جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق "السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت" من ١٢ إلى ١٥ جنيهاً للكيلو معبأ، ومن ١١ إلى ١٢ جنيهاً للكيلو السائب، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مُشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

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