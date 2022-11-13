استعدادا لـ الزمالك.. المصري يتعادل مع حرس الحدود سلبيا

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق حرس الحدود بدون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت، مساء اليوم الأحد بالقاهرة، في ثالث مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالقاهرة والذي يستعد المصري من خلاله لمباراة الزمالك بدور الثمانية من بطولة كأس مصر 2022/2021 والمقرر اقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

المصري يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا وديا



جاءت المباراة حماسية للغاية ، وأثر هذا الحماس كثيرًا على المستوى الفني للمباراة التي سيطر خلالها المصري على كافة مجرياتها على مدار شوطيها ولولا التسرع وسوء الحظ لنجح مهاجمو المصري في احراز أكثر من هدف.

المصري يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا وديا



مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بوبكر لخط الظهر ، يتقدمهم الرباعي أسامة الجزار ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، عمرو السعداوي لخط الوسط ، يتقدمهم الثلاثي محمد جريندو ، عمرو مرعي ، أنتوني أُكبوتو لخط الهجوم.

فيما دفع، إيهاب جلال خلال الشوط الثاني من المباراة بكل من أحمد مسعود ومصطفى أيمن وأحمد شداد وابراهيم سعيد وعمرو المرسي وأحمد جوهر وعبد السلام أحمد بدلًا من عصام ثروت وعمرو موسى ومحمد جريندو واسلام عطية وعمرو مرعي وعمرو السعداوي وأسامة الجزار.