ملك أحمد زاهر تخطف أنظار جمهورها بصور له مع شقيقتها منى.. شاهد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، صور لها مع شقيقتها الصغرى منى أحمد زاهر ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام ”.

وعلق ملك أحمد زاهر: “ My manmouni ”.

يذكر أن حدثت ملك أحمد زاهر، عن أحد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".