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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر تخطف أنظار جمهورها بصور له مع شقيقتها منى.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، صور لها مع  شقيقتها الصغرى منى أحمد زاهر ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام ”. 

 

وعلق ملك أحمد زاهر: “ My manmouni ”. 

 

يذكر أن حدثت ملك أحمد زاهر، عن أحد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:  "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".
من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

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