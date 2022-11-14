معدلات الأمطار أعلى هذا العام| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمصريين.. خاص

علقت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، على تساؤلات البعض بأن هذا الشتاء سيكون الأصعب مقارنة بالأعوام السابقة، قائلة: “إن هذا الشتاء لن يكون الأصعب، لكنه سيكون شبيها بالعام الماضي”



وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، ، أن العام الماضى شهدت البلاد موجات باردة استمرت لـ فترات طويلة، ولكن هذا العام ستكون معدلات الأمطار أعلي، ولكن بنسبة بسيطة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من قمة المناخ، أن السبب فى ارتفاع نسبة الأمطار هذا العام هو تأثير التغيرات المناخية على مصر.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن تقول أن شتاء هذا العام سيكون شبيه بنسبة كبيرة لـ شتاء العام الماضي، وعلينا كواطنين أن نحصل على المعلومات من هيئة الأرصاد الجوية، ونتوخى الحذر عندما يتم التنبيه.

كما علقت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، على سؤال:" هل هيئة الأرصاد هى من تبلغ وزارة التربية والتعليم أو أى محافظة بوقف الدراسة حالة التنبؤ بوجود أمطار كثيرة؟"، قائلة: إن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المحافظات تقوم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، وفى حالة وجود أمطار كثيرة بمحافظة أو عدم استقرار نقوم بإصدار بيان تحذيري.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، على هامش قمة المناخ، أنه فى حالة وجود أمطار متوسطة لـ غزيرة فى محافظة يكون هناك حديث، وبناء عليه تقرر المحافظة قرار تعليق الدراسة بهذا اليوم.

قرار وقف الدراسة

وأشارت إلى أن قرار وقف الدراسة فى حالة وجود أمطار يكون هو القرار الأفضل، والأنسب، حتى لا تحدث مشكلات.

وحذرت سائقي السيارات من السير بسرعة فى الساعات الصباحية، موضحة أن البلاد فى الصباح تشهد شبورة، ولذلك ننصح السائقين بـ الالتزام بتعليمات المرور.

وأشارت إلى أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، ففى يوم نشهد أمطار، ويون نشهد رياح، ويوم يكون مستقر، ولذلك نؤكد أن متابعة النشرات الجوية من الأشياء المهمة للغاية.

وأوضحت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.