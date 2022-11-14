قصواء الخلالي: الرئيس الصيني حذر بايدن من تجاوز الخط الأحمر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيسان الأمريكي والصيني، التقيا على هامش مشاركتهما في قمة العشرين، مشيره إلى أن اللقاء الذي جمع ما بين الرئيسان جرى توصيفه من قبل وسائل الإعلام الأجنبية بأن هذا اللقاء هو أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ تولي الرئيس الأمريكي جون بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه خلال فترة تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية رئاسة أمريكا، وكان يرى في الصين دولة غازية للاقتصاد الأمريكي، حتى وضع الكثير من الجمارك على البضائع والمنتجات الصينية، الأمر الذي تسبب في تراجع العلاقات الصينية الأمريكية خلال تلك الفترة.

واستطردت قصواء الخلالي: «اللقاء بين الرئيسان استمر لـ3 ساعات، وأهم التصريحات التي خرجت منه هو أن الرئيس الصيني حذر بايدن من تجاوز الخط الأحمر وهو تايوان، حيث أن تايوان هي أمن قومي للصين، ويجب عدم دعم أمريكا أي شئ يتعلق بتحرك تايوان بعيدا عن الصين، الأمر الذي سيؤثر على وحدة الأرض الصينية».

سعيد بلقاءه

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أكد خلال لقاءه مع نظيره الصيني أنه سعيد بلقاءه، وطلب منه استمرار العلاقات ما بين البلدين، «القطيعة الدبلوماسية بين الدول لا تصل لأشدها إلا في حالات دقيقة، وفيه دول قد تختلف معها لكن ستكون متوافقا معها في أشياء أخرى».



