مبعوثا أمريكا والصين للمناخ يلتقيان في شرم الشيخ ببادرة لتحسين العلاقات

التقى المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني على هامش مؤتمر COP27 الذي تتواصل أعماله في شرم الشيخ، في لقاء وصفته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"

الأمريكية بأنه بادرة أخرى على تحسن العلاقات بين البلدين بعد يوم من اجتماع زعيميهما.

والتقى كيري، مع كبير مسؤولي المناخ في الصين، شيه جينهوا، في إحدى غرف مكاتب الوفد الصيني في المنطقة المخصصة للمؤتمر.

ولم يدل كيري ولا المسؤولون الصينيون بأي تصريح مع بدء الاجتماع الذي يجمع أكبر دولتين مسببتين للتلوث في العالم.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، وافق أمس عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استئناف المحادثات المتعلقة بتغير المناخ مع الولايات المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من قراره بتعليق هذه الاتصالات رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.