الصحة: لا يوجد لقاح لفيروس المخلوي التنفسي| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، معلقاً على الفيروس المخلوي التنفسي هو عبارة عن فيروسات قديمة موجودة وتنشط فى فصل الخريف وسريعة العدوة ، مشيرا الى أنة مع بداية الشتاء تنشط الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، لافتا إلى أن الفيروس المخلوى نوع من أنواع هذه الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.

وأضاف " عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " اليوم الثلاثاء ، أن من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي هو رشح وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة و الكحة إعياء شديد ابرز أعراضها الفيروس المخلوي التنفسي ، مناشدا أهالى الاطفال الكبار بتناول مصل فيروس الانفلوانزا للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي ، خاصة وان أعراضة نفس اعراص فيروس البرد " مشيرا مستعدون للتعامل مع الفيروسات .

وأشار" المتحدث بإسم وزارة الصحة " إلى أن أعراضه تظهر فى الأطفال ومن الممكن أن يصاب به الكبار ، لافتا إلى أن المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي تظهر عليهم أعراض دور برد عادى"، وفى حال لم تنخفض درجات الحرارة أو ظهور علامات زرقاء لابد من الذهاب للدكتور مباشرة.



وأوضح " عبد الغفار" ، أنة لا يوجد لقاح لهذه الفيروسات، وعلينا تأمين الطفل عن طريق رفع المناعة وتطهير الأيدى والتهوية المستمرة وارتداء الكمامة التى تقلل انتقال العدوى، ونسبة 73% من المصابين بالأنفلونزا من الممكن يكون مصاب بفيروس المخلوي التنفسي، وكل من يظهر عليه الأعراض عليه العزل فى المنزل حتى يتم الشفاء.

