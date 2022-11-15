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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: لا يوجد لقاح لفيروس المخلوي التنفسي| فيديو

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

قال  الدكتور  حسام عبد الغفار   ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، معلقاً على الفيروس المخلوي التنفسي هو عبارة عن فيروسات قديمة موجودة وتنشط فى فصل الخريف وسريعة العدوة ، مشيرا الى أنة مع بداية الشتاء تنشط الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، لافتا إلى أن الفيروس المخلوى نوع من أنواع هذه الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.

وأضاف " عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC"  " اليوم الثلاثاء ، أن من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي هو رشح وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة و الكحة إعياء شديد ابرز أعراضها الفيروس المخلوي التنفسي ، مناشدا  أهالى الاطفال الكبار بتناول مصل فيروس الانفلوانزا للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي ، خاصة وان أعراضة نفس اعراص فيروس البرد " مشيرا مستعدون للتعامل مع الفيروسات .

وأشار" المتحدث بإسم وزارة الصحة " إلى أن أعراضه تظهر فى الأطفال ومن الممكن أن يصاب به الكبار ،  لافتا إلى أن المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي تظهر عليهم أعراض دور برد عادى"، وفى حال لم تنخفض درجات الحرارة أو ظهور علامات زرقاء لابد من الذهاب للدكتور مباشرة. 

وأوضح " عبد الغفار"  ، أنة لا يوجد لقاح لهذه الفيروسات، وعلينا تأمين الطفل عن طريق رفع المناعة وتطهير الأيدى والتهوية المستمرة وارتداء الكمامة التى تقلل انتقال العدوى، ونسبة 73% من المصابين بالأنفلونزا من الممكن يكون مصاب بفيروس المخلوي التنفسي، وكل من يظهر عليه الأعراض عليه العزل فى المنزل حتى يتم الشفاء.
 

الصحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة وزارة الصحة الفيروس المخلوي التنفسي الإعلامية إنجي أنور توك شو

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