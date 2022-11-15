فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التصرفات التي يقوم بها إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، بسبب أزمة تمديد عقده وافتعاله أكثر من أزمة، جعلت المدير الفني جوسفالدو فيريرا، الداعم الأكبر للاعب، غاضب منه بشكل واضح للغاية في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «الزمالك بدأ يفكر في مستقبل إمام عاشور، وحال تلقيه عرضًا من أي نادٍ خارج مصر، فلن يتم الممانعة في رحيله».

وأضاف: «الزمالك يرفض تلاعب إمام عاشور، وفي حالة رغبته في الرحيل فسوف يتم الموافقة على قرار اللاعب، خصوصًا أن النادي كان يُعاني من رحيل لاعبين مع نهاية عقودهم مثل محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي وغيرهم لو كان تم التجديد معهم مبكرًا لما كانت حدثت الأزمة».

وأكمل: «الزمالك قدم إمام عاشور بشكل جيد، وهو ظهر بمستوى رائع، ومن العناصر المبشرة التي قدمتها (فاترينة الزمالك)، والنادي سيتخذ قرارًا حاسمًا تجاه اللاعب بعد عودته من الكويت، سيتم الجلوس معه للتوصل لصيغة تفاهم من أجل تمديد التعاقد».

وزاد: «إمام عاشور يتبقى في عقده عام ونصف، والزمالك لن يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه، ولو تتذكروا رحيل فرجاني ساسي عندما رحل عن النادي، وبعدها توج الفريق بلقب الدوري في عهد اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب، وكانت انطلاقة إمام عاشور مع رحيله».

وواصل شبانة قائلا: «الموقف نفسه تكرر مع عدد من اللاعبين مثل طارق حامد ومحمد أبوجبل وبعدهم بن شرقي، وكلهم لاعبين لهم ثقل كبير، والزمالك في النهاية فاز بالدوري وكأس مصر».

وأتم: «الزمالك سيبلغ إمام عاشور، أنه حال عدم رغبته في تمديد عقده، فعليه جلب عرضًا مناسبا للنادي، والرحيل في يناير، لأن النادي يبحث عن الاستقرار الفني».