عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تكشف توقعاتها لإنتاج النفط الروسي في 2023

صدى البلد

توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج النفط الروسي خلال العام المقبل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وذلك بعد أن أصبح الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي نافذاً على صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً.

وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إلى أن الحظر والقيود الأخرى ستضيف المزيد من عدم اليقين لأسواق الخام، كما أنها ستؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار ستشمل الديزل أيضاً الذي تعاني أسواقه من شح شديد بالفعل.

وقالت الوكالة – التي مقرها باريس – إن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط ربما يساعد في تخفيف التوترات، مؤكدة على أن حالة عدم اليقين والتحديات اللوجستية التي تشهدها أسواق النفط الحالية لم يسبق لها مثيل.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بداية من 5 ديسمبر، فيما سيبدأ حظر استيراد منتجات النفط الروسي بداية من 5 فبراير، وهي خطوة يستهدف التكتل الموحد منها حرمان من موسكو من إيرادات النفط وإجبارها على دخول أسواق بديلة.

ووسط سعي روسيا إلى تصدير مزيد من النفط إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، مع سعي الاتحاد إلى شراء الخام من دول أخرى، ترى الوكالة أن إعادة توجيه طرق تدفق التجارة العالمية سيخفف الضغط على إمدادات النفط ومنتجاته، إلا أن حجم الطلب الكبير على الخام سيمثل تحدياً قوياً.

الاتحاد الأوروبي صادرات روسيا اسعار النفط التجارة برميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

هتتحبسوا قريب | بسمة وهبة توجه رسالة نارية للتجار الجشعين .. فيديو

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

ارتكب الكبائر فترة طويلة ويريد التوبة.. هل تقبل وما شروطها؟

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 17-11-2022

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ