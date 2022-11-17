بالأسماء.. اختيار 4 حكام مصريين للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد

كشف الاتحاد الدولى لكرة اليد عن أطقم الحكام ببطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال، والتى تقام بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.



وأعلن الاتحاد الدولي اختيار 4 حكام من مصر وهم كل من حسام معتمد وعلاء حسن وهايدى السعيد وياسمين السعيد.



ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد ، ويسعى الجهاز الفني واللاعبين إلى تقديم عروض قوية وحصد مركز متقدم بها .