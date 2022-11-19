فنان شاب يروي واقعة صادمة: "صاحب عمري سرقني.. ومن يومين لقيوه مقتول"

روى الفنان الشاب صالح عبد النبي، تفاصيل تعرضه لعملية نصب من صاحب عمره، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك".

وكتب صالح في منشوره الآتي: “الراجل اللي في الصورة دي كان صاحبي ٧ سنين .من ١٠ سنين خد مني كل حاجة بنتها في حياتي لمدة ١٢ سنة سرقني بكل ما أملك رجعني كما خلقتني يارب عشان تعاملت معاه بقلب طيب وأمنته في يوم وليلة خد كل حاجة وهرب برا لبنان.. فضلت سنتين بحاول ارجع اي حاجة”.

وتابع: "اكتأبت سنتين تعبت ما كنتش بنام ولا بعرف احط لقمة في بقي ولا كنت بكلم حد ولا كنت بعرف انام كنت بسمع صوته وهو بيضحك عليا ما بنساش وقفتنا قدام القاضي وهو بقوله انا ما خدش منه حاجة كنت بموت من جوه بس مش قادر اتكلم.. وما بنساش كلمة القاضي (القانون لا يحمل مغفلين) غيرلي كل خطة حياتي".

كما أضاف: “ غربني عن بلدي وأهلي وأصحابي .التعب اللي تعبته والأيام الي شفتها لغاية دلوقتي ما بنساش منها اي حاجة اتعس سنتين مرو عليا في حياتي .. بس بعدين فقت لنفسي وقلت زي ما ربنا كان معايا أول ما بنيت حياتي هيبقى معايا… الحمدلله بفضل ربنا وبفضل دعاء أهلي رجعت ووقفت من أول وجديد منغير مساعدة اي حد.. واكتشفت أن الصحة أهم من كل حاجة عشان انا سنتين ما شفتش صحة خالص”.

كما أضاف :"سبحان الله الراجل ده من يومين لقيوه مقت—ول ومرمي تحت كوبري .. من كتر ما نصب على ناس كتير اوي ب اوسخ الطرق .ربنا بينتقم للظالم وهو عايش .. لا شماته في الموت طبعا بس ده قدر ربنا وعذاب ربنا لسه جاي .. ملاحظة : اول مرة اكتب حاجة كدة على صفحتي وبكتب ودمعتي على خدي وناس قريبين مني جداً حتى ما يعرفوش القصة دي عشان صعب أحكيها .. سبحان الله مااعظم الموت وسمعتك حلوة".