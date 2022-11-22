سمية الخشاب تشارك جمهورها صورا أمام الطائرة| شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورًا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب من أمام الطائرة استعدادًا للسفر، وتألقت بإطلالة شتوية، ولوك ميك اب يبرز جمالها، مع اكسسوارات ذهبية أنيقة.

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.



المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت.