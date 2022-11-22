أوبريت "لأن الحلم عاش" يفتتح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يفتتح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، فعاليات دورته السابعة بالأوبريت الغنائي "لأن الحلم عاش".

مروة ناجي

الأوبريت من غناء المطربة مروة ناجي والمطرب وائل الفشني، والكلمات والأشعار للدكتور مصطفي سليم، والألحان والتوزيع لأحمد مصطفي، ويخرج حفلي الافتتاح والختام محمد هشام الشهير بميدو بلبل، وهو أحد الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول فى إحدى دورات المهرجان .

وائل الفشني

ومن كلمات الأوبريت :

فى مدينة السلام

كل أجناس البشر

يتنفسون السلام

ويعشقون البحر

هنا فى شرم الشيخ

البحر قد وهب المدينة معرضا

والارض قد وهبتها فيروزا

والشمس قد مالت عليها ميلة العشاق

كنا شباب عشق المسرح

فتمسرحنا وملأنا مدينتنا الغراء تمثيلا وفنون..

في كل طريق وخليج قصرا أو متحف تجدون..

من كل الأجناس شبابا يتنفس إبداعا وجنون..

هنا من شرم الشيخ .. مدينة السلام

ويعرض الأوبريت بحفل الافتتاح يوم 25 نوفمبر أمام جمهور المهرجان ووفوده من كل دول العالم.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.