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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالعلم السعودي.. بسمة وهبة: المنتخب السعودي عمل مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين| فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

احتفلت الإعلامية "  بسمة وهبة  " بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين مرتدية العلم السعودي ، قائلة : " مكدبوش لما قالوا خاف ياميسي .. مكدبوش لما قالوا بنستعد لكأس العالم عشان وجودنا ميبقاش تمثيل " .

وتابعت " وهبة " ، خلال برنامجها " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " :" المنتخب السعودي مكدبوش لما قال أحنا رايحين قطر ننافس الكبار .. ألف مليون مبروك للأشقاء السعودية .. ماتش للتاريخ  " .

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين.

بسمة وهبة توك شو المنتخب السعودي منتخب الارجنتين 90 دقيقة

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