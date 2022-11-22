بالعلم السعودي.. بسمة وهبة: المنتخب السعودي عمل مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين| فيديو

احتفلت الإعلامية " بسمة وهبة " بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين مرتدية العلم السعودي ، قائلة : " مكدبوش لما قالوا خاف ياميسي .. مكدبوش لما قالوا بنستعد لكأس العالم عشان وجودنا ميبقاش تمثيل " .

وتابعت " وهبة " ، خلال برنامجها " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " :" المنتخب السعودي مكدبوش لما قال أحنا رايحين قطر ننافس الكبار .. ألف مليون مبروك للأشقاء السعودية .. ماتش للتاريخ " .

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين.