مصرع سيدة وإصابة شخصين في تصادم سيارة وتوك توك بطريق الإسماعيلية الصحراوي





لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين آخرين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد وقوع حادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى امام كافتيريا العزازى بتصادم توكتوك مع سيارة.

اسفر الحادث عن مصرع سيدة سيدة 63، بعد إصابتها بغيبوبة تامة، توفت علي أثرها فور وصول مجمع الإسماعيلية الطبي، وإصابة شخص، 32 سنة، مصاب بغيبوبة تامة و اشتباه نزيف داخلى بالمخ و نزيف من الفم و الأنف، بالإضافة إلي إصابة "مجهول الاسم و العنوان"، حوالى 28 سنة،غيبوبة تامة - اشتباة نزيف داخلى بالبطن و المخ - كدمة بالرأس.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتوليد التحقيق.

