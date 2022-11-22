عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل لجنة حقوق الإنسان: حبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الموتى

النائب أيمن أبو العلا،
النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن انتهاك حرمة الموتى سواء كان هذا الانتهاك بدنيًا أو شفويًا أو كتابيًا يعاقب عليها القانون.

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع المقدم من خلاله للبرلمان طالب بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الموتى لتصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل من ينتهك حرمة الموتي بدنيًا أو شفويًا من خلال السخرية .

 

 300 ألف جنيه.

وتابع: العقوبة تضاعف حال نشر تلك الانتهاكات على وسائل التواصل لتصل العقوبة إلى 6 سنوات والغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه.

حقوق الإنسان أيمن أبو العلا انتهاك حرمة الموتى لجنة حقوق الانسان البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

ترشيحاتنا

البريطانيون يواجهون مصاعب بسبب إضراب العاملين في القطارات

الولايات المتحدة تستحدث منصبا جديدا للتقارب مع فلسطين |تفاصيل

إطلالة غير متوقعة.. هبة قطب على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة

رغم مطالب إعادة أبنائهن.. بوتين يدعو عائلات الجنود للاحتفال بعيد الأم

قنوات مفتوحة تذيع مباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم.. تعرف عليها

لعلاج البابا فرنسيس.. الفاتيكان يستدعي أطباء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. تحدي الراقصات بمهرجان القاهرة السينمائي| شاهد

بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

بفستان فوشيا قصير.. ليلى علوي بإطلالة صادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

فيديو

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

السعودية وتونس تزلزلان مونديال قطر 2022 .. تغطية خاصة

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ