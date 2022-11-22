وكيل لجنة حقوق الإنسان: حبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الموتى

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن انتهاك حرمة الموتى سواء كان هذا الانتهاك بدنيًا أو شفويًا أو كتابيًا يعاقب عليها القانون.

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع المقدم من خلاله للبرلمان طالب بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الموتى لتصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل من ينتهك حرمة الموتي بدنيًا أو شفويًا من خلال السخرية .

300 ألف جنيه.

وتابع: العقوبة تضاعف حال نشر تلك الانتهاكات على وسائل التواصل لتصل العقوبة إلى 6 سنوات والغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه.