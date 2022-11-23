عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورةتحتفل بختام المرحلة الأولى لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

نظم قطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة احتفالية الجامعة بختام المرحلة الأولى من مشروع جامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

جاء ذلك بحضور  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ،  الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، نواب رئيس الجامعة السابقين ، العمداء ووكلاء الكليات والدكتورة رانيا التابعى منسق المشروع ، منسقى قطاع الدراسات العليا. 

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن  الجامعة تتميز  بدورها الفعال في البحث العلمي والنشر الدولي محليا ودوليا حيث يولي قطاع الدراسات العليا والبحوث الاهتمام بالنشر الدولي ليس فقط فيما يخص العلوم الطبيعية ولكن أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية على حد سواء.

و أخذت الجامعة على عاتقها إطلاق هذا المشروع والذى يعد الاول من نوعه في كل الجامعات المصرية وهذا ما يؤكد ريادة جامعة المنصورة من خلال إطلاق هذا المشروع الهام من خلال العمل في مجموعات بحثية تخصصية.

وأضاف أن ما سبق يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها جامعة المنصورة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية ، حيث إن نشر البحوث العلمية  في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي. 

وأشار الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هدف الجامعة تحقيق الأفضل فى مجال البحث العلمى حيث تقدمت الجامعة 200 مركز فى تصنيف شنغهاى لعام 2022 م، كما ظهر قطاع العلوم الاجتماعية ولأول مرة فى تاريخ جامعة المنصورة فى تصنيف TIMES (البريطانى ) فى الترتيب من 301-400 عالميا وفى الترتيب رقم واحد على مستوى الجامعات المصرية. 

ومن هذا المنطلق اهتمت الجامعة بتنفيذ مشروع رفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية نظرا لأهميته فى بناء الانسان والمجتمعات  وتم تنفيذ المرحلة الأولى ونطمح أن يحقق المشروع تقدما كبيرا فى نشر الأبحاث الدولية فى مجلات عالمية . كما قدم الشكر للمدربين والمتدربين بالمشروع والقائمين على تنفيذه لما بذلوه من جهد فى سبيل الارتقاء بمنظومة البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا .

وأضافت الدكتورة رانيا التابعى أن مشروع جامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية  يعد المشروع الأول من نوعه بالجامعات المصرية تضمن المشروع التدريب على مهارات الكتابة الأكاديمية كالمفردات وأسلوب الكتابة والتحريرفي مجالات العلوم الإنسانية والإجتماعية ، التعرف على الانتحال الأدبي وطرق إعادة الصياغة والاستشهاد النصي وطرق كتابة المراجع المختلفة ، الصياغة السليمه لعناوين الأبحاث والطرق الصحيحة في كتابه المستخلص .

استغرقت هذه المرحلة ما يقرب من أربعة أشهر والتي من خلالها تم تقديم أكثر من 100 محاضرة  سواء عرض مباشر أو أونلاين بمعدل 3 ساعات للمحاضرة الواحدة أى ما يقرب من 300 ساعة تدريبية خلال ثلاثة أشهر.

IMG-20221123-WA0031
IMG-20221123-WA0031
IMG-20221123-WA0032
IMG-20221123-WA0032
IMG-20221123-WA0028
IMG-20221123-WA0028
IMG-20221123-WA0030
IMG-20221123-WA0030
IMG-20221123-WA0029
IMG-20221123-WA0029
IMG-20221123-WA0027
IMG-20221123-WA0027
IMG-20221123-WA0026
IMG-20221123-WA0026
الجامعات المصرية جامعة المنصورة الدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة رئيس جامعة المنصورة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث البحث العلمي والنشر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

قرار مفاجئ بالبرلمان | تبرع نواب لجنة الصحة بالكامل بأعضائهم بعد الوفاة

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

ابقوا داخل حدودكم .. الصين توجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

موضوعات متعلقة

قوى عاملة الدقهلية تسلم 12 عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص

ترشيحاتنا

احذر.. قانون جديد يؤدي لقطع المياه والكهرباء والغاز عن منزلك

قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

اكتساح إسباني.. توريس يسجل ثالث أهداف الماتادور في شباك كوستاريكا بكأس العالم

رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "خمس نجوم" وmbc مصر

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

أسينسيو يضاعف تقدم إسبانيا بهدف ثان أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. مفاجأة من رانيا يوسف

لن تصدق.. سعر خيالي لإطلالة هدى الإتربي في ختام مهرجان القاهرة

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

دانتيل شفاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ