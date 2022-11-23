جامعة المنصورةتحتفل بختام المرحلة الأولى لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

نظم قطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة احتفالية الجامعة بختام المرحلة الأولى من مشروع جامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، نواب رئيس الجامعة السابقين ، العمداء ووكلاء الكليات والدكتورة رانيا التابعى منسق المشروع ، منسقى قطاع الدراسات العليا.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تتميز بدورها الفعال في البحث العلمي والنشر الدولي محليا ودوليا حيث يولي قطاع الدراسات العليا والبحوث الاهتمام بالنشر الدولي ليس فقط فيما يخص العلوم الطبيعية ولكن أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية على حد سواء.

و أخذت الجامعة على عاتقها إطلاق هذا المشروع والذى يعد الاول من نوعه في كل الجامعات المصرية وهذا ما يؤكد ريادة جامعة المنصورة من خلال إطلاق هذا المشروع الهام من خلال العمل في مجموعات بحثية تخصصية.

وأضاف أن ما سبق يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها جامعة المنصورة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية ، حيث إن نشر البحوث العلمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي.

وأشار الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هدف الجامعة تحقيق الأفضل فى مجال البحث العلمى حيث تقدمت الجامعة 200 مركز فى تصنيف شنغهاى لعام 2022 م، كما ظهر قطاع العلوم الاجتماعية ولأول مرة فى تاريخ جامعة المنصورة فى تصنيف TIMES (البريطانى ) فى الترتيب من 301-400 عالميا وفى الترتيب رقم واحد على مستوى الجامعات المصرية.

ومن هذا المنطلق اهتمت الجامعة بتنفيذ مشروع رفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية نظرا لأهميته فى بناء الانسان والمجتمعات وتم تنفيذ المرحلة الأولى ونطمح أن يحقق المشروع تقدما كبيرا فى نشر الأبحاث الدولية فى مجلات عالمية . كما قدم الشكر للمدربين والمتدربين بالمشروع والقائمين على تنفيذه لما بذلوه من جهد فى سبيل الارتقاء بمنظومة البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا .

وأضافت الدكتورة رانيا التابعى أن مشروع جامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية يعد المشروع الأول من نوعه بالجامعات المصرية تضمن المشروع التدريب على مهارات الكتابة الأكاديمية كالمفردات وأسلوب الكتابة والتحريرفي مجالات العلوم الإنسانية والإجتماعية ، التعرف على الانتحال الأدبي وطرق إعادة الصياغة والاستشهاد النصي وطرق كتابة المراجع المختلفة ، الصياغة السليمه لعناوين الأبحاث والطرق الصحيحة في كتابه المستخلص .

استغرقت هذه المرحلة ما يقرب من أربعة أشهر والتي من خلالها تم تقديم أكثر من 100 محاضرة سواء عرض مباشر أو أونلاين بمعدل 3 ساعات للمحاضرة الواحدة أى ما يقرب من 300 ساعة تدريبية خلال ثلاثة أشهر.

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