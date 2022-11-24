متعة ولذة الدنيا والآخرة.. أعظم وصية من الله عز وجل يغفل عنها الكثيرون

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي واحد علماء الأزهرالشريف ان من اعظم وصايا الله عز وجل للإنسان حتى يشعر بمتعة ولذة الدنيا والآخرة ، وهي “الإستقامة ” كما في قوله تعالى : “ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ” ، لافتا الى أن الاستقامة ستجعل الملائكة تتنزل عليك فتشعر بلذة الحياة ولذة الموت إذا جاءك وكذلك يوم القيامة أصبح له لذة ، ولك ان تتخيل شخص يموت وتتنزل عليه الملائكة وفودا وفودا ليلقنوه ثلاث كلمات : “ لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة ” .

واضاف الداعية الإسلامي خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : قال تعالى : “إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ” في هذه الآية وعد الله المؤمنين الذين الذين استقاموا واتبعوا الهدى لا خوف عليهم لا هم يحزنون وهذا كلام الله عز وجل .

واوضح رمضان عبد الرازق أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قائلا: " يا رسول الله قول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك ، فقال النبي له : قل آمنت بالله ثم استقم " أي استقم على أوامر الله قولا وفعلا .