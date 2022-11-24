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رياضة

الفرنسي «سيموندي»: غياب محمد صلاح أضر بالمونديال.. ولماذا ينتقد الغرب قطر بعد فوات الأوان؟ (حوار)

بيرنارد سيموندي
بيرنارد سيموندي

متعة وإثارة لا تتوقف في بطولة كأس العالم 2022، والتي انطلقت في قطر الأحد الماضي، وشهدت بعض المفاجآت الكبرى، أبرزها فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، وانتصار اليابان على ألمانيا بنفس النتيجة.

وتعرضت قطر لانتقادات عنيفة من قبل الاتحاد والمنتخبات الأوروبية، سواء قبل انطلاق أوروبا أو في الوقت الحالي، بسبب رفضها لبعض الأفكار الغربية، على رأسها دعم المثلية وتناول الخمور في الملاعب.

الفرنسي برنارد سيموندي صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الأفريقية، الذي عمل لعدة منتخب وفرق أفريقيا، أبرزها منتخبات بوركينا فاسو  وبنين وبوركينا، وفريق النجم الساحلي وأهلي طرابس الليبي، يتحدث لـ “صدى البلد” عن توقعاته للمنافسة في كأس العالم 2022، والانتقادات الموجهة لدولة قطر، وغياب مصر عن المونديال.

 

نص الحوار:

في البداية.. هل تتوقع فوز فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي؟

آمل ذلك، لكن هناك العديد من المنتخبات القادرة على الفوز بكأس العالم 2022 بجانب فرنسا، مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وهولندا وإسبانيا.

كيف ترى إصابة بنزيما قبل كأس العالم؟

إصابة بنزيما هي حدث محزن بالنسبة له أولا ولفرنسا أيضا، ومع ذلك، يجب أن نمضي قدمًا ونحقق النجاح، علينا أن نركز على المنافسة للحفاظ على اللقب.

كيف ترى إقامة كأس العالم في قطر؟ ما رأيك في انتقاد الغرب لقطر؟

لقد كان حفل الافتتاح رائعا، لكن هناك العديد من الانتقادات لقطر، أجد أننا نفعل الكثير من الأشياء ولكن بعد فوات الأوان.

هل يوجد منتخب أفريقي قادر على مفاجأة في المونديال؟

كنت أرشح السنغال، لكن الأمر بات صعبا للغاية بعد الخسارة أمام هولندا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

هل تأثر منتخب السنغال بغياب ساديو ماني؟

بالطبع، ساديو ماني هو ثاني أفضل لاعب في العالم 2022 بعد كريم بنزيما، إنه لاعب استثنائي، ليس فقط منتخب السنغال هو من يفتقده، البطولة بأكلمها تفتقد ماني.

ما تعليقك على غياب مصر عن مونديال قطر؟

إنه حزن كبير حقا، مصر تمتلك تاريخا كبيرا في القارة الإفريقية، لكنها ستعود بقوة مجددا، أيضا غياب محمد صلاح يضر بالمنافسة في المونديال؟

من اللاعب الذي تتوقع أن يكون مفاجأة المونديال؟

آمل أن يكون كيليان مبابي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، كما أتوقع أن يحقق منتخب إسبانيا مفاجأة في المونديال.

هل حان وقت اعتزال رونالدو وميسي بعد المونديال؟

لا، دعنا ننتظر قليلا، حتى لو كان هناك بعض المشاكل، على الثنائي الاستمرار في الملاعب بعد بطولة كأس العالم 2022.

إذا كان الأمر متروكًا لك ، فمن المنتخب الذي ستمنح كأس العالم له؟

 أنا أحب كرة القدم ولكني فرنسي وقليل من الايطالية،  إيطاليا ليست في المونديال، فرنسا لديها فريق جيد، هل تعلم أن هناك 61 لاعباً من مواليد فرنسا يلعبون كأس العالم هذه، أريد ان تفوز فرنسا باللقب، لكن دعنا ترى ماذا سيحدث.

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