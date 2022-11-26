باسط الساعدي: أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة

قال الفنان باسط الساعدي، اليوم السبت، إنه رغم ما تحققه الأفلام المصرية التسجيلية والقصيرة من نجاح فى المهرجانات، وحصولها على جوائز وتكريمات، إلا أن هناك معاناة يتعرض لها صناع الأفلام التسجيلية فى مصر، تتمثل فى غياب التمويل، وإحجام الشركات المنتجة عن دعم هذه النوعية من الأفلام، التى لا غنى عنها لتثقيف المجتمع، وخدمة قضاياه الإنسانية.

كما أكد الساعدي، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته محافظة الاسماعيلية، أن أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة.

وأضاف أنه لا يوجد اهتمام كاف حاليا بصناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة مثلما كان يحدث فى جيل الستينيات والسبعينيات «إذ كنا نعتبر الفيلم التسجيلى حدثًا".

ولفت إلى أن المهرجان فتح أمامنا أبواباً وآفاق كبيرة بأننا نرى إبداعات مختلفة في مجال السينما التسجيلية والروائية والتجريبية وغيرها من الأفلام والروايات، موضحاً أن أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية لا تقل عن الأفلام الطويلة جمالاً وتثقيفاً وإبداعاً.

وأكد أن الأفلام الروائية القصيرة يتم تطويرها وأخذ تلك التجارب الفنية الصغيرة واستخدامها في الأفلام الطوية لأنها تشبه المعمل في التجارب للسينمائيين والعمل على تطوير تلك الرويات ويبتكروها وتكون أفكار لأعمال فنية كبيرة.

يشار الي أنه إدارة مهرجان الإسماعيلية برئلسة عصام زكريا ما زالت في مرحلة الإعداد لمسابقات الفيلم التسجيلي الطويل والقصير ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والأنيمشن.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .