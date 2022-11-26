عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باسط الساعدي: أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة

باسط الساعدي
باسط الساعدي

قال الفنان باسط الساعدي، اليوم السبت، إنه رغم ما تحققه الأفلام المصرية التسجيلية والقصيرة من نجاح فى المهرجانات، وحصولها على جوائز وتكريمات، إلا أن هناك معاناة يتعرض لها صناع الأفلام التسجيلية فى مصر، تتمثل فى غياب التمويل، وإحجام الشركات المنتجة عن دعم هذه النوعية من الأفلام، التى لا غنى عنها لتثقيف المجتمع، وخدمة قضاياه الإنسانية.

خلال دورته الثانية والعشرين.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

كما أكد الساعدي، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته محافظة الاسماعيلية،  أن أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة.

وأضاف أنه لا يوجد اهتمام كاف حاليا بصناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة مثلما كان يحدث فى جيل الستينيات والسبعينيات «إذ كنا نعتبر الفيلم التسجيلى حدثًا".
ولفت إلى أن المهرجان فتح أمامنا أبواباً وآفاق كبيرة بأننا نرى إبداعات مختلفة في مجال السينما التسجيلية والروائية والتجريبية وغيرها من الأفلام والروايات، موضحاً أن أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية لا تقل عن الأفلام الطويلة جمالاً  وتثقيفاً وإبداعاً.

وأكد أن الأفلام الروائية القصيرة يتم تطويرها  وأخذ تلك التجارب الفنية الصغيرة واستخدامها في الأفلام الطوية لأنها تشبه المعمل في التجارب للسينمائيين والعمل على تطوير تلك الرويات ويبتكروها وتكون أفكار لأعمال فنية كبيرة.

يشار الي أنه إدارة مهرجان الإسماعيلية برئلسة عصام زكريا ما زالت في مرحلة الإعداد لمسابقات الفيلم التسجيلي الطويل والقصير ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والأنيمشن.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما  سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .

الاسماعيلية المهرجانات مهرجان مهرجان الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة تمحو ذنوبك.. و510 أدعية جامعة للخيرات

دعاء يوم التروية .. أفضل 410 أدعية تفتح لك الخير وتصرف عنك الأذى

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة.. 8 كلمات نبوية تحقق المعجزات

3 أدعية واظب عليهم فى العشر من ذي الحجة .. 100 دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

ما هي أدعية الذهاب إلى الحج؟.. تبدأ بـ لبيك إلى لربنا حامدون

دعاء الحج .. أدعية كل المناسك من الإحرام إلى طواف الوداع

دعاء يوم عرفة.. نعيم الدنيا من زواج وأموال وبنين بـ 100 ابتهال

ترشيحاتنا

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ