لبلبة: ما قدمته طول حياتي الفنية نصف قدراتي ولدي مواهب لم تكتشف

قالت الفنانة لبلبة إن كل ماقدمته فى حياتها الفنية وحتى الآن نصف قدرتها الفنية، وأنها لديها العديد من المواهب التي لم تكتشف.

وأضافت لبلبة لـ العربية" عن تقيمها لنفسها أن كل ما قدمته فى حياتها الفنية وحتى الآن نصف قدرتها الفنية وأنها لديها ولدي العديد من المواهب التي لم تكتشف حتى الآن .

وأشارت إلى أن كل فنان محكوم بالأدوار التي تعرض عليه، والأعمال التي يقدمها، لكن لابد أن تكون هناك أدوار وشخصيات تتمنى تقديمها، وإن عرضت عليَها ستوافق على تقديمها على الفور.

وفي تصريحات سابقة، قالت الفنانة لبلبة، خلال لقائها ببرنامج “مساء دى إم سي” عبر فضائية “دى إم سي”، على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إنها كانت تتمني نجاح المهرجان وبالفعل هذا ماحدث، مقدمة التهنئة للفنان حسين فهمى على نجاح المؤتمر.



وتابعت: “سر استمرارى منذ الصغر وحتى الآن على الساحة الفنية أنني عشقت الفن ومنحت له كل حياتي منذ الصغر، ووالدتي ساعدتني على الاستمرار فى السينما وعدم الابتعاد عنها”.