أوكرانيا تحذر من ضربات صاروخية روسية تستهدف شبكات الطاقة

حذرت أوكرانيا، اليوم الإثنين، من ضربات صاروخية روسية جديدة تستهدف شبكات الطاقة.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا نشرت سفينة في البحر الأسود تحمل صواريخ كاليبر لاستهداف شبكات الطاقة.

وجاء ذلك تزامنا مع نفي المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، التقارير التي تفيد أن القوات الروسية تخطط لمغادرة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال بيسكوف إنه لا داعي للبحث عن علامات حيث لا توجد أي إشارات تخص الانسحاب.

ونفت الإدارة المعينة من موسكو، الأنباء عن إمكانية انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي سيطرت عليها في مارس الماضي.

وقالت الإدارة الروسية لمدينة إنيرهودار، موطن المنشأة، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تزال تحت السيطرة الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر، في وقت سابق، من أن روسيا "تخطط لضربات جديدة" على بلاده، وحث قوات الدفاع والمواطنين على الاستعداد لتحمل أسبوع جديد من الضغط على شبكة الكهرباء وسط درجات حرارة متجمدة.