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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحى يهنئ مصطفى محمد بعيد ميلاده

صدى البلد

هنا رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر و  نادي نانت الفرنسي، بعيد ميلاده.

 

ونشر صبحى صورة تجمعه بع عبر حسابة بموقع انستجرام ، وكتب : عيد ميلاد سعيد ياحبيبى ". 

 

ويذكر أن تواجد مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، في مقر القلعة البيضاء مساء الإثنين السابق.

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة  الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض في إطار الاستعداد للفترة المقبلة ، و كان في استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

و حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه و وجه له التهنئة على الأداء الذي يقدمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة.

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