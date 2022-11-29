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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لـ جمهورها عبر إنستجرام

ريم مصطفى
ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها فيديو جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت ريم مصطفى في الصور بإطلالة شوية من داخل منزلها، معتمدة علي الميكب الناعم الترابي وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي منكبيها.

 

وكتبت ريم مصطفى:"عندما تستند الأفعال إلى نوايا حقيقية.. الروح ليس لديها ندم".

وحلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج بجد في الراديو مع مروان يونس، على محطة راديو إنرجي 92.1 مساء الخميس، للحديث عن نجاحاتها الأخيرة وأعمالها الدرامية التي تصدرت قوائم المشاهدات كان آخرها "طير بينا يا قلبي" و"دوبامين" و"الثمانية". 

وقالت ريم مصطفى إنها تستعد حاليا لخوض الدراما الرمضانية بدورها في مسلسل "سر السلطان" كما أعلنت منذ أيام، ورفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة للجمهور. 

ووصفت ريم مصطفى في تصريحاتها لـ إنرجي، مسلسل الثمانية بأنه كان من أصعب الأدوار والأعمال التي قدمتها لأنه كان يتطلب تحضيرات معينة لكي تقوم بشخصية قاتلة محترفة. 

 

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