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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خسائر 30 مليارا بسبب ميتافيرس.. إمبراطورية مارك زوكربيرج تتهاوى

ميتافيرس يتسبب في
ميتافيرس يتسبب في خسائر بالمليارات

 

يعاني "مارك زوكربيرج" من السقوط المتوالي بعد خسارته مليارات الدولارات أجبرته في نهاية المطاف على إقالة  11٪ من قوته العاملة للحفاظ على حلم "الميتافيرس" الذي يربط الناس في عوالم افتراضية، ولكن مع استمرار التدهور التدريجي لمنصة فيسبوك واستمرار أخبار تسريبها للمعلومات، لا يبدو المستقبل واعدا لمشروع ميتافيرس الذي كبد  زوكربيرج  خسائر بالمليارات حتى الآن.

وفقا لتقرير موقع cybernews مع نهاية كل عام تنتشر التوقعات للتكنولوجيا القادمة التي ستهيمن على السنة التالية والاتجاهات التقنية للعام المقبل، ومع ذلك لم يتوقع أحد من الخبراء التقنيين هذا التراجع الحاد لإمبراطورية مارك زوكربيرج.

بدأنا عام 2022 بوعود جريئة ومتفائلة وشجاعة بأن عالم مارك الخيالي metaverse سيكون مشروعًا تجاريًا مربحا للغاية وسيكون بقيمة 760 مليار دولار بحلول عام 2026 وأنه بهذا المشروع سيتغير عالمنا للابد وتعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع اقترابنا من نهاية العام ، وبعد استثمار 36 مليار دولار لإحياء مشروع ميتافيرس، خسر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي 30 مليار دولار بالفعل من جراء هذا المشروع الفاشل، كما خسر  فيسبوك  88 مليار دولار منذ عام 2021 وحتى الآن وتكبد هذه الخسائر من خزانته التي تحتوي على 125 مليار.

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الخسائر جاءت نتيجة طبيعية للتحديات المتزايدة التي تواجه "مارك"، لقد أثرت تغييرات سياسة الخصوصية من قبل شركة آبل Apple على عائدات إعلانات فيس بوك، كما تمكن موقع TikTok الأحدث والأكثر شبابا من سحب البساط من تحت فيسبوك بعد سنوات من الازدهار، واستطاع جذب انتباه المستخدمين من كل أنحاء العالم. 

انتشار شائعات تفيد بأنه حتى موظفي Meta ميتا  يتجنبون استخدام الواقع الافتراضي الخاص بها المسمى VR social network Horizon Worlds هي أيضًا مصدر قلق للمساهمين. 

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