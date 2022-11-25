عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة العدل الروسية تضيف الشركة المالكة لـ فيسبوك إلى سجل المنظمات “المتطرفة”

ميتا
ميتا

أضافت وزارة العدل الروسية شركة “ميتا Meta” - القابضة لـ تطبيقات فيسبوك و انستجرام و واتس اب إلى سجل المنظمات “المتطرفة”، وفقًا لموقع الوزارة.

وتضم القائمة الآن أكثر من 100 شركة ومنظمة، بما في ذلك 'شركة Meta Platforms Inc الأمريكية القابضة متعددة الجنسيات التي تمتلك شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك و انستجرام'، وفقًا للموقع.

ومنعت منظمة الاتصالات الروسية روسكومندزور من الوصول إلى فيسبوك و انستجرام في مارس بعد أن وجدت محكمة مقاطعة تيفرسكوي في موسكو “ميتا” متورطة بارتكاب 'نشاط متطرف'. 

ولم يشمل قرار المحكمة ماسنجر ميتا الخاص بـ واتس اب .

ورداً على ذلك ، قال رئيس ميتا للشؤون العالمية ، نيك كليج ، في ذلك الوقت أن الشركة كانت تفعل 'كل ما في وسعنا لاستعادة خدماتنا' لكن 'الملايين من الروس العاديين' سيجدون أنفسهم قريبًا 'معزولين عن المعلومات الموثوقة'.

موسكو فيسبوك وزارة العدل انستجرام تطبيقات فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

رغم خسارتين .. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء في المونديال

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

أسماء مدوية.. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المصري

موضوعات متعلقة

ميركل: أريد إدارة الحوار بين روسيا وأوكرانيا لكني خارج السلطة

أوكرانيا تنقل مرضى خيرسون بسبب القصف الروسي

دويتشه بنك يحذر من مخاطر الاقتراض من المصارف الأمريكية

بعد تركيا .. زلزال يضرب أفغانستان على عمق ٢٠٠ كيلومتر

أخبار العالم | كورونا يستوحش وبكين تغلق منشآت عامة.. فرنسا وأمريكا وروسيا تطالب تركيا بضبط النفس .. زلزال يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

صحف الإمارات.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تنطلق اليوم .. لقاء وطني لتوحيد الجهود وتعزيز العمل التكاملي

أردوغان يتهم روسيا بعدم تطهير المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية

مجموعة السبع الكبار تضع حدا أقصى لأسعار النفط الروسي

ترشيحاتنا

الصحة: توعية 9 ملايين مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا فى المحافظات

مارس 2023 | بشرى للعاملين المنتقلين إلى الوزارات في العاصمة الإدارية

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون

توجيه رسمي في جامعة حلوان يخص الطلاب السعوديين الوافدين

رغم خسارتين .. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء في المونديال

أبوزيد : كلنا سفراء مصر في قمة فوربس الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

قميص شيفون.. ظهور صادم لـ ويجز على إنستجرام.. شاهد

رقم خرافي.. سعر إطلالة مي عمر في دبي.. شاهد

10 صور تكشف عن إطلالات نورهان قنديل بعد خلع الحجاب| شاهد

فيديو

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

أهانت ربات البيوت.. هجوم على صاحبة تريند مش طموحي أستنى الفرخة تفك 

بشرى.. تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور للموظفين وأصحاب المعاشات

لحظة استقبال الجمهور الكويتي لـ تامر حسني.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ