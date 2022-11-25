وزارة العدل الروسية تضيف الشركة المالكة لـ فيسبوك إلى سجل المنظمات “المتطرفة”

أضافت وزارة العدل الروسية شركة “ميتا Meta” - القابضة لـ تطبيقات فيسبوك و انستجرام و واتس اب إلى سجل المنظمات “المتطرفة”، وفقًا لموقع الوزارة.

وتضم القائمة الآن أكثر من 100 شركة ومنظمة، بما في ذلك 'شركة Meta Platforms Inc الأمريكية القابضة متعددة الجنسيات التي تمتلك شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك و انستجرام'، وفقًا للموقع.

ومنعت منظمة الاتصالات الروسية روسكومندزور من الوصول إلى فيسبوك و انستجرام في مارس بعد أن وجدت محكمة مقاطعة تيفرسكوي في موسكو “ميتا” متورطة بارتكاب 'نشاط متطرف'.

ولم يشمل قرار المحكمة ماسنجر ميتا الخاص بـ واتس اب .

ورداً على ذلك ، قال رئيس ميتا للشؤون العالمية ، نيك كليج ، في ذلك الوقت أن الشركة كانت تفعل 'كل ما في وسعنا لاستعادة خدماتنا' لكن 'الملايين من الروس العاديين' سيجدون أنفسهم قريبًا 'معزولين عن المعلومات الموثوقة'.