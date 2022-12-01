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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقدرش على زعلك يا أم عادل..طارق الشيخ يوجه رسالة لزوجته بهذه الصورة|شاهد

طارق الشيخ
طارق الشيخ

حرص المطرب طارق الشيخ على توجيه رسالة رومانسية لزوجته من خلال حسابه على إنستجرام.

ونشر طارق صورة معها وكتب:" انا مقدرش علي زعلك يا اغلي ما ليا يا حبيبه قلبي يا وش الخير عليا يا ام عادل ما حدش يملا عيني من بعدك انت حبي الاول والاخير".

وكان قد انتهى المطرب طارق الشيخ ومسلم، من تصوير أغنية على طريقة الدويتو تحمل اسم "كله fake"، من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، ومن إخراج مصطفى السويفى ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

وصور مسلم الأغنية من فترة قبل أن يعلن مؤخرا اعتزال الغناء بشكل مفاجئ، حيث كتب عبر "استورى" حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب، مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير.

طارق الشيخ رسالة المطرب طارق الشيخ رسالة رومانسية

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