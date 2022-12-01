خالد الجندي عن المنصورة الجديدة: مفيش حاجة اسمها حجر الأساس

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمدينة المنصورة الجديدة، قائلا: "الف مبروك علينا وعلى بلدنا رئيس سهران وتعبان عشان خاطر بلدنا ويسهر على بلدنا احنا دلوقتى بنشوف المشروع فى الافتتاح مفيش حاجة اسمها حجر الأساس".

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ما يفعله الرئيس منذ تولى الامانة، شوفتوا بيكلم الشباب ازاى، بتواصل وحب وبساطة، شوفتوا التواضع والعمل فى الصمت نقوله ربنا يجازيك كل خير يا سيادة الرئيس السيسى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل صباح اليوم، إلى محافظة الدقهلية، لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة" بمحافظة الدقهلية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله مقر افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بخصوص فتوى الفجر

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على فتوى منسوبة للدكتور سعد الدين الهلالى، وهى أن اللى بيصلى الفجر مثل من يصلى الصبح، قائلا: "طيب فى إيه زى بعض، لا يجوز اطلاق الحديث للعوام دون توضيح يحدث فتنة، فالدكتور سعد عالم كبير كلامه بالجرام، فاهم بيقول إيه، إنما الناس اللى بتستقبل المعلومة لازم تتروى وتفعهم الموضوع ويسأل أهل الذكر، والعالم عليه واجب إلا يقول كلام يحمل وجهين، وبالتالى الناس تصاب بالفتنة وتحدث بلبلة".



وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، أمس الأربعاء: "يا دكتور سعد الناس مفهمتش قصدك إيه، من فتواك، يعنى المفروض لما حد يقولك الاثنين زى بعض، تقولى فى إيه، أوعى تأخذ كلامى مصدق لازم تسأل، يعنى آجى أقولك الذهب مثل التراب، تقولى فى إيه إزاى ده زى ده، أقولك الإنسان زى الحيوان لازم تقولى فى إيه، نشوف الصفات والحاجات المتطابقة والغير متطابقة".



وكان سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن صلاة الفجر لها ثوابها، لافتا إلى أن من صلاها في الصبح كمن صلاها في الفجر، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نام عن الصلاة وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ)، وأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلاة الوسطي، وكان أولي أن يقول حافظوا على صلاة الفجر».

واستشهد سعد الدين الهلالي أيضًا خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، عبر قناة إم بي سي مصر، بما روي في حديث أبي سعيدٍ، حينما جاءتْ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ونحن عندَه فقالتْ يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي صفوانَ بنَ المعطلِ يضربُنِي إذا صليتُ ويُفطرنِي إذا صمتُ ولا يصلي صلاةَ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ، قالَ وصفوانٌ عندَهُ، قالَ فسألهُ عما قالتْ، فقالَ يا رسولَ اللهِ أما قولُها يضربُنِي إذا صليتُ فإنَّها تقرأُ بسورتينِ وقد نهيتَها، فقالَ لو كانتْ سورةٌ واحدةٌ لكفتِ الناسَ، وأمَّا قولُها يُفطرنِي فإنَّها تنطلقُ فتصومُ وأنَا رجلٌ شابٌّ فلا أصبرُ فقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يومئذٍ لا تصومُ امرأةٌ إلا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها إنِّي لا أصلي حتى تطلعَ الشمسُ فإنا أهلَ بيتٍ قد عرفَ لنا ذاكَ لا نكادُ نستيقظُ حتى تطلعَ الشمسُ، قالَ: فإذا استيقظتَ فصلِّ.

وأكمل سعدالدين الهلالي: من يفوته صلاة وهناك أسباب أخرته عن الصلاة فلا شىء عليه، ومن يجاهد لأداء صلاة الفجر هذا ليس فرضًا ولكنه سُنة لأن الجهاد سُنة.. جميع الصلوات لها فضل، ومن يصلي الفجر كمن يصلي الصبح في الثواب طالما وجد رخصة.. إنَّ اللهَ يحبُّ أنْ تؤتَي رُخصُهُ كما يحبُّ أنْ تُجتنبَ عزائمُهُ، ومن يصلي بعد طلوع الشمس برخصة النوم.