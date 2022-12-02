إجراءات تقشفية قاسية.. "ميتا" تتخلى عن مقراتها الرئيسية في نيويورك

تخلت الشركة الأم لتطبيق "فيسبوك" Meta عن مساحاتها المكتبية التي كانت قد استأجرتها سابقا في أبراج هدسون Hudson Yards العقارية الواقع في مانهاتن بمدينة نيويورك، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات التقشف الجديدة التي ينتهجها "مارك زوكيربرج" وشد الحزام في شركة التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون والتي قامت مؤخرًا بتسريح 11 ألف موظف.

وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك بوست"، ستُخلي شركة "ميتا" الأمريكية مساحة 250 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية في مجمع مساكن هدسون 30 وهدسون 55 بينما ، وستحتفظ بالجزء الأكبر من مساحتها التي تقدر بحوالي 1.2 مليون قدم مربع من مبنى هدسون 50 التي ما زالت تحت الإنشاء.

أخطرت شركة Meta الشركة التي تمتلك أبراج العقارات في مانهاتن بعدم تجديد عقد الإيجار في مبنى 30 و 55 مع نهاية عام 2024، كما أعلنت شركة "ميتا" للمستثمرين الشهر الماضي أنها تتوقع تحصيل 2 مليار دولار لتدعيم مساحاتها المكتية بعد التقليص وحتى تستطيع أن تحافظ على ما تبقى لديها.

قالت تريسي كلايتون ، المتحدثة باسم Meta ، لـلصحيفة الأمريكية: "نحن ما زالنا ملتزمون بالبقاء في ولاية نيويورك والدليل على ذلك افتتاح مكتبنا الأحدث في مبنى فارلي ومينى هدسون 50 قيد التطوير حاليا والذي من المتوقع افتتاحه رسميا العام المقبل.

تتزامن أخبار تقليص المساحات المكتبية لـ "ميتا" مع إعلان مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أن الشركة ستلغي 11 ألف وظيفة أو ما يقرب من 13 ٪ من القوى العاملة البالغ عددها الإجمالي 87 ألف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة والمعاكسة.، خاصة مع انخفاض سعر سهم "ميتا" بأكثر من 65٪ في العام الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.