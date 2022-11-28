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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاقبة ميتا بقيمة 275 مليون دولار في أوروبا.. التفاصيل

ميتا
ميتا

في أحدث عقوبة ضد  ميتا "فيسبوك" لانتهاكها قواعد الخصوصية الأوروبية ، تم تغريم عملاق التكنولوجيا الأمريكي بحوالي 275 مليون دولار اليوم الاثنين بسبب تسرب بيانات تم اكتشافها العام الماضي، أدى إلى نشر معلومات شخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك ، وفق ماذكرت صحيفة تليجراف إنديا.

ترفع العقوبة، التي فرضتها لجنة حماية البيانات في أيرلندا ،  إجمالي الغرامات إلى أكثر من 900 مليون دولار، و التي سبق و فرضتها الهيئة التنظيمية على Meta منذ العام الماضي.

في سبتمبر، فرضت نفس الجهة التنظيمية غرامة قدرها 400 مليون دولار على الشركة لسوء تعاملها مع بيانات الأطفال.

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في أكتوبر الماضي ، غرمت السلطات الأيرلندية 225 مليون يورو لميتا ، التي كانت تسمى سابقًا Facebook ، أو حوالي 235 مليون دولار ، بسبب انتهاكات تتعلق بخدمة الرسائل واتساب.

ستكون العقوبات المتراكمة علامة مرحب بها لمجموعات الخصوصية التي ترغب في رؤية المنظمين في الاتحاد الأوروبي يطبقون اللائحة العامة لحماية البيانات بقوة أكبر.

تم الترحيب بالقانون باعتباره لحظة تاريخية في تنظيم عمل شركات التكنولوجيا عندما دخل حيز التنفيذ في عام 2018 ، لكن المنظمين واجهوا انتقادات منذ ذلك الحين لعدم تطبيق القواعد بقوة كافية.

تعرضت أيرلندا لضغوط بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه في فرض قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
تم تكليف الدولة بمراقبة امتثال شركات التكنولوجيا لقانون 2018  لشركات مثل Meta و Google و Twitter التي تخصص مقارها في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا.

يخضع TikTok ، الذي أنشأ أيضًا مركزًا للاتحاد الأوروبي في أيرلندا ، لتحقيق آخر هناك.

تنبع الغرامة الصادرة اليوم الاثنين من تحقيق بدأ العام الماضي من قبل المنظمين الأيرلنديين في التقارير التي تفيد بأن Facebook لم يحم نظامه الأساسي من "السرقة" للحصول على معلومات ، مما أدى إلى نشر بيانات على منتدى عبر الإنترنت تتضمن أسماء المستخدمين ومواقعهم وتواريخ الميلاد.

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