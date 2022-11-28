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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر تحرك لإسرائيل وأمريكا.. مناورات لضرب مفاعلات إيران النووية

مناورات إستراتيجية
مناورات إستراتيجية

من المقرر أن يقوم سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع بواحدة من أكبر تدريباته منذ سنوات حيث سيعمل مع سلاح الجو الأمريكي على محاكاة ضربات هجومية ضد برنامج إيران النووي .

ستجرى التدريبات من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس فوق البحر الأبيض المتوسط  وستشمل طلعات  طويلة المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى إيران.

وتشمل التدريبات تزويد الطائرات بالوقود وكذلك الطائرات المقاتلة من كلا القوتين.

وقعت واشنطن وإسرائيل اتفاقًا من شأنه أن تأتي الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع الصاروخي في أوقات الحرب ، وقد أقام الجيشان العديد من الدفاعات الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة.


لا تزال التوترات بين إسرائيل وإيران عالية
تواصل إيران ، التي تمتلك أكثر من 1000 صاروخ باليستي قصير ومتوسط المدى ، تهريب الأسلحة إلى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حزب الله ، الذي يقدر أن لديه ترسانة من حوالي 50000 صاروخ على الحدود الشمالية لإسرائيل.

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مع تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي والعداء الإقليمي ، تهدد إسرائيل وإيران  بعضهما البعض، بقولهما إن جيشيهما قادران على ضرب الآخر.

زادت إسرائيل من مستوى استعدادها بشكل كبير واتخذت خطوات على مدار العام الماضي لإعداد خيار عسكري  به ضد المنشآت النووية الإيرانية.

من المتوقع أن تسمح ميزانية الدفاع البالغة 58 مليار شيكل المخصصة للجيش الإسرائيلي في العام المقبل بالتركيز على التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة ، مع حوالي 3.5 مليار شيكل مخصصة لهذا الغرض.

وناقش رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول أفيف كوخافي، الأمور، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

التقى كوخافي، الذي عاد إلى إسرائيل قبل يوم واحد من الموعد المخطط له في أعقاب تفجير  في القدس، مع كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا.


في العام الماضي ، أجرى جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية عدة تدريبات مشتركة بالإضافة إلى مهام عملياتية.

ضرب إيران من إسرائيل

 

صرح وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني جانتس للصحفيين في بداية الشهر، بأنه بينما تمتلك إسرائيل القدرات لضرب المنشآت النووية الإيرانية ، يجب على رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو أن ينظر في المسألة "بعناية" قبل إصدار الأمر.

وذكر جانتس أن إسرائيل لديها القدرة على التصرف ضد إيران.

وبحسب جانتس ، فإن خيار ضرب إيران "يجب أن يكون جاهزًا ويجب أيضًا النظر في هذه المسألة بعناية شديدة قبل التنفيذ.

 

 

 

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