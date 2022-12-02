جهازان في وقت واحد.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

ربما تكون قد واجهت مشكلات في مزامنة معلوماتك عبر الأجهزة عند استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، حيث لا تسمح لك الشركة باستخدام نفس الرقم مع أكثر من جهاز واحد، فإذا كان لديك أكثر من هاتف واحدا لحياتك الخاصة وآخر للعمل، تختبر شركة "ميتا" Meta، المالكة لمنصة المراسلة المملوكة للوسائط ميزة جديدة، لتشغيل الخدمة على هاتفين أو أكثر.

وبحسب ما ذكره موقع "Android Authority"، ستتيح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين إضافة حساباتهم الحالية إلى جهاز ثانوي، وربط حساب WhatsApp الخاص بهم بجهاز ثانوي مثل جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لإنشاء حساب منفصل على جهاز أندرويد الثانوي.



وبمجرد طرح ميزة واتساب الجديدة، سيتمكن المستخدمين من الوصول إلى تطبيق واتساب المحدث على جهاز أندرويد اللوحي، وسيُطلب منهم مسح رمز QR ضوئيا على تطبيق الجهاز اللوحي باستخدام تطبيق الهاتف الخاص بهم.

وعند اكتمال عملية الربط، ستنقل منصة المراسلة محادثات المستخدمين إلى تطبيق الجهاز اللوحي، وسيتمكنون من متابعة محادثاتهم من تطبيق الهاتف الخاص بهم على جهاز أندرويد اللوحي.

ميزة أرسل إلى نفسك تصل واتساب



ويشار إلى أن واتساب أعلن خلال الشهر الماضي عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "أرسل إلى نفسك" تتيح لك إرسال رسائل إلى نفسك، وقالت الشركة في بيان إن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم "أرسل رسالة إلى نفسك"، تعد وسيلة للحفاظ على المعلومات وسهولة الوصول إليها في وقت لاحق، فالميزة عبارة عن دردشة فردية لنفس رقم الحساب لإرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات لأنفسهم من أجل إدارة قوائم المهام الخاصة بهم.

ولإرسال الرسائل لنفسك، بمجرد حصولك على التحديث، ستتمكن من رؤية اسمك في أعلى قائمة جهات الاتصال عند إنشاء رسائل جديدة، وبمجرد الضغط فوق ذلك ستتمكن من إرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق وأي شيء آخر قد تحتاج إلى الرجوع إليه في وقت لاحق.