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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد واقعة تسريب أرقام حسابات واتساب.. هكذا تعرف أن حسابك مخترق

واتساب
واتساب

بعد واقعة تسريب أرقام هواتف حسابات مستخدمي واتساب WhatsApp، فإن خطر وقوعك في ما يسمى بـ "التصيد الاحتيالي" يزيد مع مرور الوقت، لذلك يجب أن تقلق بشأن سرقة بياناتك، حيث يمكن أن تؤثر خروقات البيانات على ملايين أو حتى مليارات الأشخاص في وقت واحد، فإذا كان الأمر كذلك وكان حسابك من ضمن الحسابات المستهدفة يمكنك التحقق بسهولة ما إن كان حسابك مخترقا أم لا وبشكل مجاني.

وفي واحدة من أكبر خروقات البيانات على الإطلاق، تم تسريب أرقام هواتف لما يقرب من 500 مليون مستخدم لتطبيق واتساب وهي معروضة للبيع الآن على شبكة الإنترنت المظلم، وتحتوي قاعدة البيانات المعروضة للبيع في منتدى قرصنة شهير، على معلومات خاصة لمستخدمي WhatsApp من 84 دولة، وفقا لتقرير صادر عن Cybernews.

 

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وعلى الرغم من أن شركة واتساب، نفت هذه المزاعم وأنه لا يوجد دليل على "تسرب البيانات" من خوادم الشركة، إلا أن الشخص الذي طرح البيانات للبيع، يدعى أن هناك 32 مليون سجل للمستخدمين من الولايات المتحدة داخل المجموعة المسربة، كما أن لديها ملايين المستخدمين من مصر وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والهند.

ووفقا للتقرير، تتوفر مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار (أي ما يقرب من 172 ألف جنيه مصري)، في حين أن مجموعة البيانات في المملكة المتحدة ستكلف 2500 دولار (أي ما يعادل 61500 جنيه مصري) وألمانيا مقابل 2000 دولار (أي ما يعادل 49200 جنيه مصري).

وغالبا ما تستخدم مثل هذه المعلومات في الجرائم الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي والتصيد الاحتيالي، وكلاهما يتضمن إرسال رسالة نصية للمستخدم ومطالبتهم بالنقر فوق ارتباط. ثم يُطلب من المستخدم تقديم بطاقة الائتمان الخاصة به أو التفاصيل الشخصية الأخرى.

 

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وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة مملوكة لشركة "ميتا" Meta لخرق بيانات، ففي العام الماضي، تم تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك، بما في ذلك 6 ملايين سجل من الهند، ثم تضمنت البيانات المسربة أرقام هواتف وتفاصيل أخرى

كيفية التحقق مما إذا كانت بياناتك قد تم تسريبها

هل تتساءل عما إذا كان رقم هاتفك المحمول معروضا للبيع أيضا على الويب المظلم، تقدم Cybernews طريقة للتحقق مما إذا كانت بياناتك قد تم تسريبها أم لا، إليك الطريقة:

- اذهب إلى موقع Cybernews من خلال الرابط التالي هنا.

- أدخل رقم هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني في حقل البحث.

- ثم اضغط على Check now.

- ستظهر نتيجة البحث ما إذا كانت بياناتك قد تم تسريبها أم لا، ويمكنك عرض النتائج الخاصة بك على نفس الصفحة.

كيف تعرف ما إذا كان حسابك على واتساب متأثرا من عملية الخرق الأخيرة
 

يمكنك التحقق ما إن كان حسابك متأثرا من عملية الخرق الأخيرة أم لا وبشكل مجاني، عبر زيارة منصة خدمة الأمان Have I Been Pwned، يكفي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك الخاص ومعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للسرقة، لذا من المهم أن يتحقق جميع مستخدمي الإنترنت ما إذا تعرضت حساباتهم للاختراق، ويمكنهم التحقق من التفاصيل الخاصة بهم من خلال زيارة موقع Have I Been Pwned عبر الرابط التالي هنا.

وستظهر خدمة Have I Been Pwned، ما إذا كان هذا الحساب قد تم اخترقه بالفعل، ويجب أي شخص يري علامة التحذير الحمراء بعد إدخال معلومات حسابه، تغيير كلمة المرور الخاصة به دون تأخير لتجنب وصول المجرمين إلى بياناتهم.

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