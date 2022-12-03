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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Black Panther 2 يفشل في تحقيق المليار الأول عقب شهر من عرضه

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم

فشل فيلم Black Panther 2 في تحقيق المليار الأول في شباك التذاكر العالمي بعد مرور حوالي شهر على طرحه في دور العرض، رغم التوقعات المسبقة له بتحقيق أرقام قوية. 

 

بلغت إيرادات فيلم Black Panther 2 عالميا حوالي، 700 مليون دولار، فيما لم يتخط في البوكس الأمريكي حاجز 400 مليون دولار، قبل دخوله الأسبوع الرابع في السينمات. 

 

من المتوقع حاليا أن تشهد إيرادات Black Panther 2 تراجعا كبيرا في ظل طرح العديد من الأعمال المؤجلة لموسم الكريسماس، إلى جانب عرض عدد كبير من الأفلام الترفيهية الخفيفة عبر المنصات. 

 

ونال فيلم Black Panther 2 إشادات نقدية إيجابية عقب طرحه في 17 سوقا عالميا، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكوريا، إلى جانب تايلاند وإندونيسيا، وغيرها من دول بأمريكا اللاتينية. 

 

افتتح الجزء الأول من فيلم Black Panther: Wakanda Forever في عام 2018 محققا 202 مليون دولار، وحقق مجموع إيرادات بلغ 1.3 مليار دولار عالميا. 

 

توفي تشادويك بوسمان بطل الجزء الأول من Black Panther: Wakanda Forever في عام 2020 عن عمر يناهز 43 عاما إثر إصابته بمرض سرطان القولون، ولعب دور الملك تتشالا أو بلاك بانثر واحد من أشهر الأبطال الخارقين.

 

ظهر في البوستر الدعائي لفيلم Black Panther: Wakanda Forever  أبطال العمل وعلى رأسهم ليتيتيا رايت التي تتولى دور البطولة بشخصيتها شوري، بدلا من شقيقها الملك تتشالا.

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