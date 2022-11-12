lack Panther2 يحقق إيردات مرتفعة في أولى أيام عرضه بـ أمريكا

حقق فيلم Black Panther: Wakanda Forever إيرادات بلغت 28 مليون دولار، فى أول أيام عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية .

وكان قد حقق فيلم Black Panther: Wakanda Forever إيرادات مبدئية مبشرة عقب ساعات من طرحه في دور العرض العالمي بلغت 10 مليون دولار، قبل بداية عرضه في البوكس أوفيس الأمريكي اليوم.

ونال فيلم Black Panther 2 إشادات نقدية إيجابية عقب طرحه في 17 سوقا عالميا، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكوريا، إلى جانب تايلاند وإندونيسيا، وغيرها من دول بأمريكا اللاتينية.

فيلم Black Panther 2

تتوقع الشركة المنتجة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر خاصة مع طول الانتظار لمعرفة بديل الفهد الأسود بعد وفاة بطل الجزء الأول تشادويك بوسمان.

افتتح الجزء الأول من فيلم Black Panther: Wakanda Forever في عام 2018 محققا 202 مليون دولار، وحقق مجموع إيرادات بلغ 1.3 مليار دولار عالميا.

توفي تشادويك بوسمان بطل الجزء الأول من Black Panther: Wakanda Forever في عام 2020 عن عمر يناهز 43 عاما إثر إصابته بمرض سرطان القولون، ولعب دور الملك تتشالا أو بلاك بانثر واحد من أشهر الأبطال الخارقين.

ظهر في البوستر الدعائي لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أبطال العمل وعلى رأسهم ليتيتيا رايت التي تتولى دور البطولة بشخصيتها شوري، بدلا من شقيقها الملك تتشالا.