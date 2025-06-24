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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يدعم الذكاء الاصطناعي .. إليك أصغر حاسوب رائد في الأسواق

حاسوب محمول
حاسوب محمول
لمياء الياسين

أطلقت شركة Colorful Technology حاسوبًا صغيرًا مدمجًا وعالي الأداء، مُصممًا خصيصًا للمبدعين والمحترفين. يجمع هذا الحاسوب الجديد، Smart 900 AI Mini PC، بين سهولة الحمل والقوة في أداء المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. 

ووفقًا لمصادر رسمية، صُمم الحاسوب لتسريع سير العمل في مجال إنشاء المحتوى، أما عن تصميم الجهاز فهو يأتي بتصميم متميز. إليكم ميزات الجهاز وما يمكن توقعه.

مواصفات وميزات حاسوب Colorful Smart 900 AI Mini PC
 

يعمل جهاز Colorful Smart 900 بمعالج Ryzen AI Max+ 395 الجديد، المبني على بنية Zen 5 ويتميز الجهاز بـبسرعة قصوى تصل إلى 5.1 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقتة سعة 80 ميجابايت. أما بالنسبة للرسوميات، فهو مدعم بمعالج Radeon 8060S كما يمكن للحاسوب أيضا التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي بسهولة.
يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (LPDDR5) بتردد 8000 ميجاهرتز، بالإضافة إلى فتحتين من نوع M.2 PCIe Gen4 لتوفير سرعة تخزين عالية. 

يأتي هذا الكمبيوتر الصغير مزودًا بخيارات اتصال متعددة: USB 3.2 Gen2، وUSB 4.0 Type-C، وقارئ بطاقات SD 4.0، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ إيثرنت 2.5G. أما الاتصال اللاسلكي، فيشمل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.2.

جهاز كمبيوتر صغير ملون ذكي 900 AI

صُمم جهاز Smart 900 ليكون سهل الحمل، ويتميز بحجم صغير سعة 4 لترات وهيكل من الألومنيوم و يجمع الجهاز بين البساطة في التصميم ومجموعة من الميزات الاحترافية، مما يجعله مثاليًا لبيئة العمل المتنقلة.

أما عن سعر وتوافر جهاز Colorful Smart 900 AI Mini PC فسيتم الإعلان عن أسعار وتوافر جهاز الكمبيوتر الصغير الذكي Colorful Smart 900 AI بناءً على الأسواق الإقليمية. ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

الذكاء الاصطناعي ميزات الجهاز ذاكرة وصول عشوائي منفذ إيثرنت ذاكرة تخزين

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