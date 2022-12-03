بطلها ميسي.. قناة أرجنتينية تلمح إلى شبهة مؤامرة في كأس العالم

ألمحت قناة أرجنتينية إلى وجود شبهة مؤامرة في بطولة كأس العالم 2022، بطلها ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

وفاز منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، كما صعد المنتخب البولندي بعد احلالته المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المكسيك صاحب المركز الثالث.

وذكرت قناة “t y c sports” الأرجنتينية، أن جماهير بولندا شعرت بتوتر شديد بعد التأخر أمام الأرجنتين بهدفين دون رد خوفا من ضياع بطاقة التأهل لدور الـ 16، ثم اتجه بعدها ليونيل ميسي إلى دكة بدلاء ووجه سؤالا لينهض ليونيل سكالوني، المدير الفني للتانجو، ويقترب من ميسي.

وأضاف الصحيفة، أنه من الواضح أن ميسي كان مهتم بنتيجة لقاء السعودية والمكسيك، وكان وقتها المكسيك متقدم على الأخضر بنتيجة 2-0.

وأشارت الصحيفة، أن المشهد لم ينته عند هذا الحد، حيث سأل ميسي عن موقف بولندا من التأهل، ليرد عليه سكالوني:" إذا سجلنا هدفا في شباكهم سيودعون البطولة، إنهم لا يريدون المزيد.. لا يريدون المزيد".

وأوضحت الصحيفة، أن هدف السعودية في شباك المكسيك أزاال مخاوف بولندا، حيث ضمن تأهل المنتخب البولندي للدور ثمن النهائي، دون اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف.

ويستعد ليونيل ميسي رفقة منتخب الأرجنتين، لمواجهة أستراليا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

الأرجنتين ضد أستراليا:



يستهدف منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، لتجاوز عقبة أستراليا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ويطمح ميسي في رفع لقب كأس العالم في ظهوره الأخير بالمسابقة، حيث سبق وأعلن البرغوث الأرجنتيني أنه مونديال قطر سيكون الأخير له.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أستراليا في تفجير مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في لقاء الليلة، وحجز بطاقة التأهل للدور القادم.

وصعد منتخب أستراليا إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

يذكر أن أخر مواجهة رسمية جمعت الأرجنتين وأستراليا، كانت في بطولة كأس القارات عام 2005، وانتهت بفوز التانجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.