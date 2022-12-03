عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلها ميسي.. قناة أرجنتينية تلمح إلى شبهة مؤامرة في كأس العالم

ميسي وسكالوني
ميسي وسكالوني

ألمحت قناة أرجنتينية إلى وجود شبهة مؤامرة في بطولة كأس العالم 2022، بطلها ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

وفاز منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، كما صعد المنتخب البولندي بعد احلالته المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المكسيك صاحب المركز الثالث.

انتظروا للنهاية.. بركات: ميسي منحنا درسا في كأس العالم

لن أدفع.. حارس منتخب بولندا يكشف تفاصيل رهان الـ 100 يورو مع ميسي

وذكرت قناة “t y c sports” الأرجنتينية، أن جماهير بولندا شعرت بتوتر شديد بعد التأخر أمام الأرجنتين بهدفين دون رد خوفا من ضياع بطاقة التأهل لدور الـ 16، ثم اتجه بعدها ليونيل ميسي إلى دكة بدلاء ووجه سؤالا لينهض ليونيل سكالوني، المدير الفني للتانجو، ويقترب من ميسي.

وأضاف الصحيفة، أنه من الواضح أن ميسي كان مهتم بنتيجة لقاء السعودية والمكسيك، وكان وقتها المكسيك متقدم على الأخضر بنتيجة 2-0.

وأشارت الصحيفة، أن المشهد لم ينته عند هذا الحد، حيث سأل ميسي عن موقف بولندا من التأهل، ليرد عليه سكالوني:" إذا سجلنا هدفا في شباكهم سيودعون البطولة، إنهم لا يريدون المزيد.. لا يريدون المزيد".

وأوضحت الصحيفة، أن هدف السعودية في شباك المكسيك أزاال مخاوف بولندا، حيث ضمن تأهل المنتخب البولندي للدور ثمن النهائي، دون اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف.

ويستعد ليونيل ميسي رفقة منتخب الأرجنتين، لمواجهة أستراليا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

 

الأرجنتين ضد أستراليا:


يستهدف منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، لتجاوز عقبة أستراليا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ويطمح ميسي في رفع لقب كأس العالم في ظهوره الأخير بالمسابقة، حيث سبق وأعلن البرغوث الأرجنتيني أنه مونديال قطر سيكون الأخير له.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أستراليا في تفجير مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في لقاء الليلة، وحجز بطاقة التأهل للدور القادم.

وصعد منتخب أستراليا إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

يذكر أن أخر مواجهة رسمية جمعت الأرجنتين وأستراليا، كانت في بطولة كأس القارات عام 2005، وانتهت بفوز التانجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

كأس العالم ميسي الأرجنتين بولندا المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كواليس رحيل مدرب غزل المحلة وصراع بين المصري والإسماعيلي للتعاقد معه .. فيديو

ترشيحاتنا

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

بسبب ابنته.. لحظة بكاء الفنان السورى غسان مسعود من الفرحة|صور

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ