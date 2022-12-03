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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظروا للنهاية.. بركات: ميسي منحنا درسا في كأس العالم

صدى البلد

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على السخرية من ليونيل ميسي في بداية كأس العالم عقب الخسارة من السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السخرية من ليونيل ميسي تمنحنا درسا خاصا بأن الفرحة لها حدود وعلينا الانتظار للنهاية" 
وأضاف: "هناك تفاؤلا داخل المنتخب الأرجنتيني بعد آخر فوزين في دور المجموعات من كأس العالم". 

ميسي في المونديال.. 

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وختم حديثه قائلا: "علينا الانتظار للنهاية حتى نفرح، والآن ميسي في دور الستة عشر من المونديال"

ليونيل ميسي المونديال محمد بركات كأس العالم الأرجنتين

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