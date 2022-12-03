المفوضية الأوربية تؤيد حظر رحلات الطيران الداخلية.. تفاصيل

أيدت المفوضية الأوربية، القرار التي اتخذته السلطات الفرنسية بحظر رحلات الطيران الداخلية التي لها بديل وهي رحلة قطار مدته لا تزيد عن ساعتين ونصف، وذلك في ضوء استراتيجية جديدة تهدف لتقليل الانبعاثات الحرارية، وكذلك لإجراءات أمنية.

وذلك وفقا لوكالة "برنسا لاتينا"، كانت الهيئة التنفيذية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا في الأمر في عام 2021، بعد استئناف قدمته بعض شركات الطيران والعديد من المطارات الفرنسية، بدعوى أن القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية أدخل التمييز بين شركات الطيران.

أجرت بروكسل وباريس محادثات لضمان امتثال المشروع للقانون الأوروبي، وعلى وجه الخصوص، وتم الاتفاق على هذا الإجراء مع الأخذ بتعديل جوهري، وهو إيجاد استثناء في القانون يسمح للرحلات الداخلية القصيرة إذا كانت متصلة برحلات طويلة المدى.

عقب صدور حكم المفوضية الأوروبية، اعتبر وزير النقل الفرنسي كليمنت بيون القرار خطوة كبيرة إلى الأمام في سياسة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قائلا: "القرار سيسمح ببدء مراحل جديدة في الحظر الفعال لشركات الطيران عندما يكون هناك بديل أقل من 2.5 ساعة بالقطار".